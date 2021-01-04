Италия

Арсенал намерен отозвать уругвайского полузащитника из Мадрида в связи с малым количеством игрового времени.

По информации флорентийской газеты La Nazione, которая является одной из старейших в Италии, Фиорентина заинтересовалась возможностью перехватить уругвайского полузащитника Лукаса Торрейру в момент его возможного возвращения из аренды в мадридском Атлетико обратно в лондонский Арсенал.

Источник сообщает, что "канониры" не довольны отсутствием игровой практики у принадлежащего им игрока, поэтому намерены досрочно разорвать арендное соглашение с "матрасниками", вернув игрока в столицу Великобритании.

От момента старта нового сезона, Торрейра принял участие лишь в одиннадцати поединках (322 минуты), по разу отличившись забитым мячом и результативной передачей.

Очевидно, что в связи с серьезным прогрессом Эмиля Смит-Роу, у уругвайского полузащитника будут проблемы с попаданием в состав и лондонского Арсенала. Именно на этом моменте пытается сыграть Фиорентина, предлагая "канонирам" взять в аренду футболиста на оставшуюся часть сезона.

Трансферная стоимость 24-летнего уругвайского полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

Ближайший поединок с возможным участием Торрейры состоится 9 января, когда мадридский Атлетико сыграет в домашнем "атлетическом дерби" против Атлетика из Бильбао.