Арсенал намерен отозвать уругвайского полузащитника из Мадрида в связи с малым количеством игрового времени.
Лукас Торрейра, Getty Images
04 января 2021, 11:16
По информации флорентийской газеты La Nazione, которая является одной из старейших в Италии, Фиорентина заинтересовалась возможностью перехватить уругвайского полузащитника Лукаса Торрейру в момент его возможного возвращения из аренды в мадридском Атлетико обратно в лондонский Арсенал.
Источник сообщает, что "канониры" не довольны отсутствием игровой практики у принадлежащего им игрока, поэтому намерены досрочно разорвать арендное соглашение с "матрасниками", вернув игрока в столицу Великобритании.
От момента старта нового сезона, Торрейра принял участие лишь в одиннадцати поединках (322 минуты), по разу отличившись забитым мячом и результативной передачей.
Очевидно, что в связи с серьезным прогрессом Эмиля Смит-Роу, у уругвайского полузащитника будут проблемы с попаданием в состав и лондонского Арсенала. Именно на этом моменте пытается сыграть Фиорентина, предлагая "канонирам" взять в аренду футболиста на оставшуюся часть сезона.
Трансферная стоимость 24-летнего уругвайского полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.
Ближайший поединок с возможным участием Торрейры состоится 9 января, когда мадридский Атлетико сыграет в домашнем "атлетическом дерби" против Атлетика из Бильбао.