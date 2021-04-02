Англия

Бразильский нападающий поможет своей команды в ближайшем поединке.

Роберто Фирмино, ранее вернувшийся к тренировкам в общей группе, будет готов сыграть против Арсенала.

Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

Отметим, что повреждение бразилец получил в поединке против Челси, который проходил четвертого марта.

В текущем сезоне Роберто Фирмино провел 37 поединков, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что матч Арсенал — Ливерпуль состоится 3-го апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.