Англия

Первая строчка рейтинга принадлежит бывшему вингеру донецкого Шахтера Виллиану.

В настоящее время проходит поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль уступает Эвертону со счетом 0:1.

В этом матче в стартовом составе команды Юргена Клоппа появился на поле нападающий Роберто Фирмино.

По информации OptaJoe, для 29-летнего форварда "красных" этот матч уже 200-й в рамках АПЛ. Он стал пятым бразильцем, который смог добраться до такой отметки проведенных матчей.

Первое место в рейтинге занимает бывший игрок донецкого Шахтера Виллиан, на счету которого 252 игры. За ним идут Лукас Лейва (247), Фернандиньо (235) и Давид Луис (207).

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ливерпуль — Эвертон.