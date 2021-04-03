Англия

Наставник Вулверхэмптона критично отнесся к информации о возможном приглашении форварда своего клуба на спортивный форум.

Мексиканский нападающий английского Вулверхэмптона Рауль Хименес все еще продолжает восстанавливаться от перелома черепа, который он получил в матче против лондонского Арсенала (2:1) в конце ноября.

Международную паузу футболист заполнил участием в тренировочном процессе в лагере своей национальной команды, где главный тренер "майя" Тата Мартино выразил желание увидеть 29-летнего футболиста в составе олимпийской сборной на грядущей Олимпиаде в Токио.

Однако, наставник Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту критично воспринял данную информацию: "Я думаю, что он сначала должен заиграть за клуб, после чего уже станет ясна его дальнейшая судьба в этом длинном сезоне. Случиться может все, что угодно, поэтому Хименес должен попробовать свои силы именно в Вулверхэмптоне, а потом уже отправляться в сборную. При всем уважении к тамошнему тренерскому штабу, это будет исключительно наше решение.

Я понимаю, что Тата Мартино настроен положительно относительно возможного участия Рауля на Олимпийских играх, но в этом вопросе лучше проявить терпение.

Мы должны принимать исключительно правильные решения и не допускать ошибок, уважая игрока и его лечащих врачей.

Хименес и правда был счастлив работать со своей сборной во время международной паузы, поэтому я считаю, что подобная практика была полностью оправдана. Они сумели защитить его от возможных новых повреждений, и теперь Рауль более вдохновлен, чем раньше.

Ему все еще нельзя снимать защитную повязку и необходимо избегать любого физического контакта, но партнеры в сборной и клубе это прекрасно понимают, и проявляют осторожность во время тренировок. Нам нужен полностью восстановившийся футболист, поэтому необходимо проявить терпение", — подытожил португальский специалист.

Напомним, что Вулверхэмптон вернется к официальным поединкам домашней игрой против лондонского Вест Хэма, которая состоится 5 апреля, начал в 22:15.