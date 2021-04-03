Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 30 тура АПЛ между Арсеналом и Ливерпулем.

Ливерпуль выходил на матч против Арсенала в статусе команды, которая потеряла математические шансы на защиту титула в чемпионате Англии. Причина — победа Ман Сити над Лестером (2:0). Разумеется, в лагере пока еще действующих чемпионов цели давно скорректированы, и главная задача теперь — попадание в топ-4. Сегодня мерсисайдцы сделали существенный шаг навстречу Лиге чемпионов, уверенно обыграв Арсенал.

Игра проходила под диктовку команды Юргена Клоппа. Моменты были, по воротам били, мячом владели, соперника прессинговали — классика для того чемпионского Ливерпуля. Но завершать не получалось. Было ощущение, что если Арсенал забьет — мерсисайдцы не смогут перевернуть матч в свою пользу.

Ключевым в поединке стал выход Жоты на 61-ой минуте. Уже через 180 секунд португалец размочил счет. Трент выполнил фирменную подачу в штрафную, а Диогу головой переправил мяч в сетку. 0:1.

И тут Остапа понесло... Мерсисайдцы словно проснулись после летаргического сна. Сразу вдогонку влетел второй мяч в ворота Лено. Салах поборолся с Габриэлем, который превосходит его по габаритам, и забил свой 18-й гол в сезоне, выйдя на передовую позицию в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Мохамед через несколько минут мог ставить точку в матче, но не переиграл голкипера лондонской команды. Впрочем, на 82-ой минуте Жота сделал то, что не удалось египтянину. Португалец вколотил мяч в сетку после ошибки "канониров" в обороне и великолепной реакции своих партнеров.

Мерсисайдцы уверенно побеждают Арсенал и набирают 49 очков, а это на два меньше, чем у Челси, который занимает четвертую строчку. Впрочем, Тоттенхэму и Вест Хэму еще предстоит сыграть свои матчи 30 тура. Если они одержат победы, то мерсисайдцы вернуться на седьмое место.

Арсенал, в свою очередь, остался на девятом месте, имея в своем активе 42 пункта.

Арсенал — Ливерпуль 0:3

Голы: Жота 64, 82, Салах 68.

Арсенал: Лено — Чамберс, Холдинг, Габриэл, Тирни (Соареш 45+1) — Томас, Себальйос (Ельнени 58) — Пепе, Одегорд, Обамеянг (Мартинелли 77) — Лаказетт.

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак (Уильямс 84), Робертсон (Жота 61) — Алькантара, Фабинью, Милнер — Салах, Фирмино (Вейналдум 78), Мане.

Предупреждения: Габриел 90+1 — Жота 73.