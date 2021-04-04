Англия

Игрок уже пропустил более 100 дней в текущем футбольном году.

Провал лондонского Челси в домашнем матче против обитающего в зоне вылета Вест Бромвича (2:5) стал причиной не только для первого поражения Томаса Тухеля за время его каденции на посту главного тренера "пенсионеров", но и сопровождался куда более печальными последствиями для одного из футболистов "синих".

Челси — Вест Бромвич 2:5 Видео голов и обзор матча

Американский нападающий Челси Кристиан Пулишич лишь в четвертый раз под руководством немецкого специалиста сумел попасть в стартовый состав своей команды, за что сполна отблагодарил того, уже на 27-й минуте открыв счет в противостоянии.

Однако, в момент возвращения на поле перед началом второго тайма и проведения необходимой разминки, совершая рывок, футболист почувствовал боль в подколенном сухожилии, в результате чего завершать игру вместо него был призван Мейсон Маунт.

Теперь, 22-летнего американца будет ожидать глубокое медицинское обследование, по результатам которого удастся установить точные сроки возвращения игрока на поле.

Отметим, что в текущем сезоне это уже четвертое повреждение Пушича, а также второе, которое связано именно с подколенным сухожилием. В прошлый раз подобная травма обошлась для него 63-я днями отсутствия. Всего же, с учетом перенесенного коронавируса COVID-19 и сопутствующего ему карантина, игрок пропустил 111 дней, в которые вместились 14 матчей его клуба.

При этом, Пулишич успел принять участие уже в 29-и матчах (1567 минут), оформив три забитых мяча и две голевые передачи.