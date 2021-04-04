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Челси - Вест Бромвич, getty images
04 апреля 2021, 00:52
Один из аутсайдеров Премьер-Лиги Вест-Бромвич неожиданно разгромил Челси, который борется за место в Лиге чемпионов.
"Дрозды" забили команде Томаса Тухеля пять мячей после удаление Тиаго Силвы.
Обзор матча:
Челси – Вест Бромвич Альбион 2:5
Голы: Пулишич, 27, Маунт, 71 – Перейра, 45+2, 45+4, Робинсон, 63, 90+1, Дианье, 68
Челси: Менди – Аспиликуэта, Силва, Зума – Джеймс, Жоржиньо (Хавертц, 72), Ковачич, Алонсо – Зиеш (Кристенсен, 33), Пулишич (Маунт, 46), Вернер
Вест Бромвич Альбион: Джонстон – Фурлонг, О'Ши (Иванович, 24 – Робинсон, 37, обратная замена), Бартли, Аджайи, Таунсенд – Филлипс (Ливермор, 89), Йокушлу, Мэйтленд-Найлз, Перейра – Дианье
Предупреждения: Тьяго Силва (5, 29), Ковачич (66) – Дианье (14)
Удален: Тьяго Силва (29).