Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде не сумел переиграть Ньюкасл (2:2).

Ближе к финальному свистку все близилось к тому, что подопечные Жозе Моуриньо смогут набрать в свой актив три пункта и вернуться в зону Лиги чемпионов, однако "сороки" помешали планам соперника.

Символично, что спасти для Ньюкасла ничейный результат на 86-й минуте пришлось воспитаннику Арсенала Джо Уиллоку, который покинул Эмирейтс зимой на правах арендного соглашения.

Видео голов и обзор матча:

Ньюкасл — Тоттенхэм 2:2

Голы: Жоэлинтон, 29, Уиллок, 86 — Кейн, 30, 34

Ньюкасл: Дубравка, Крафт (Уиллок, 79), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Альмирон, Шелви, Лонгстафф, Мерфи (Манкильо, 83), Гэйл (Сен-Максимен, 71), Жоэлинтон.

Тоттенхэм: Льорис, Родон, Танганга, Санчес, Регилон, Ндомбеле, Лукас Моура (Ламела, 64), Ло Чельсо (Бэйл, 88), Хейбьерг, Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Ло Чельсо (45), Танганга (63), Дамметт (65), Шелви (71), Альмирон (85).