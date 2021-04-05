Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле сумела совершить камбэк против Фулхэма.

После безголевой первой половины встречи гостям удалось повести в счете на 61-й минуте благодаря голу Митровича, но под занавес поединка бирмингемцы перевернули ход противостояния в свою пользу.

Так, дубль Трезеге и гол Уоткинса принесли в актив Астон Виллы три очка.

Видео голов и обзор матча:

Астон Вилла — Фулхэм 3:1

Голы: Трезеге, 78, 83, Уоткинс, 87 — Митрович, 61

Астон Вилла: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Трезеге, 62), Макгинн, Сансон (Дэвис, 67), Дуглас Луис (Рэмзи, 74), Траоре, Уоткинс.

Фулхэм: Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лофтус-Чик (Маджа, 83), Декордова-Рид, Лемина (Онома, 83), Рид, Лукман (Кавалейру, 47), Митрович.

Предупреждения: Дуглас Луис, Андерсен, Декордова-Рид.