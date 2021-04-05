Англия

Капитан команды Солскьяера справился данным рубежом менее чем за два года.

Согласно сообщению из официального Twitter-аккаунта английского Манчестер Юнайтед, центральный защитник "Красных дьяволов" Гарри Магуайр провел свой сотый матч за клуб.

Данный рубеж покорился капитану команды Оле-Гуннара Солскьяера в домашнем поединке его команды против Брайтона, который получился для хозяев поля достаточно напряженным, но все равно завершился волевой победой (2:1).

В ста сыгранных матчах за Манчестер Юнайтед Магуайр добился показателей в пять забитых мячей и четырех голевых передачах, что фактически дублирует его результативность времен выступлений за Лестер (76 поединков). При этом, переход из стана "лис" в "красную половину" Манчестера для английского футболиста состоялся лишь летом 2019 года.

В текущем сезоне на счету Магуайра уже 45 сыгранных матчей, в которых ему удалось дважды отличиться голами и отдать одну голевую передачу.

Распечатать новую сотню матчей центральный защитник сможет в ближайшем матче своей команды в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА против испанской Гранады на ее поле.