Англия

Наставник Манчестер Сити в очередной посетовал на тяжелый график клубного футбола.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сумел одержать стратегически важную победу над Лестером (2:0), отбросив тем самым одного из своих конкурентов по чемпионской гонке на более безопасную для себя дистанцию в турнирной таблице.

Лестер — Манчестер Сити 0:2 Видео голов и обзор матча

Однако, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы данный поединок был достаточно тяжелым с точки зрения подбора исполнителей, так как из-за напряженного графика поединков и скорого возобновления Лиги чемпионов УЕФА, тренерскому штабу Сити пришлось оставить на скамейке запасных Джона Стоунза, Илкая Гюндогана, Жоау Канселу, в то время как Фил Фоден и Рахим Стерлинг сыграли 20 и 30 минут соответственно.

Испанский специалист прокомментировал данную ситуацию следующим образом: "Они люди, а не машины. Я держу близкий контакт с игроками, и вижу, как они расстроены от того, что не могут играть каждый день. Но это попросту невозможно.

Если вы хотите участвовать во всех соревнованиях, как это делаем мы, то без постоянной ротации в настолько напряженном сезоне это попросту невозможно. Мои игроки могут играть целые серии матчей подряд, у них невероятный менталитет, но им тоже нужен отдых. УЕФА и ФИФА убивают игроков — слишком много матчей. У нас не было ни одной недели полноценного восстановления с тех пор, как начался чемпионат. Ни одной!

Не существует игрока, который мог бы выдержать такие нагрузки не только на физическом, но и на моральном уровне. И при этом, оставаться каждый день способным соревноваться с соперниками и конкурировать с партнерами по команде. Это невозможно.

Если я совершаю ротацию и побеждаю, то я — гений, "молодец, Пеп" — так вы говорите. Но когда мы проигрываем, то люди вокруг говорят: "Зачем тебе эта ротация? Играй как обычно»". Последовательности в этом нет никакой.

В следующей игре в Лиге чемпионов мы будет в обновленном составе, а в матче против Лидса — в еще более обновленном составе", — подытожил свое выступление Гвардиола.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет против дортмундской Боруссии 6 апреля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Начало в 22:00 по киевскому времени.