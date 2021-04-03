Англия

Вашему вниманию ключевые моменты матча АПЛ.

Во встрече 30-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях уверенно обыграл Лестер со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в середине второго тайма усилиями Менди, а спустя 15 минут его успех подкрепил Жезус, удвоивший преимущество "горожан".

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Лестер – Манчестер Сити 0:2

Голы: Менди 59, Жезус 74

Лестер: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти – Олбрайтон (Перейра 71), Ндиди (Менди 83), Тилеманс, Кастань – Перес – Ихеаначо (Мэддисон 71), Варди

Манчестер Сити: Эдерсон – Менди, Лапорт, Диаш, Уокер – Родри, Фернандиньо – Жезус, Де Брюйне (Фоден 88), Марез (Торрес 79) – Агуэро (Стерлинг 63)

Предупреждения: Ндиди 32, Амарти 87 – Эдерсон 73, Фернандиньо 82, Родри 90