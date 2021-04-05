Англия

Бельгийский хавбек забил первый гол в текущем сезоне чемпионата Англии.

В поединке 30-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон принимает на своем поле Вест Хэм, где по итогам первого тайма "молотобойцы" обыгрывают соперника со счетом 1:3.

Автором единственного гола в составе "волков" стал полузащитник Леандер Дендонкер, для которого это взятие ворот стало первым в текущем сезоне чемпионата Англии.

Бельгийскому хавбеку потребовалось нанести 28 ударов по воротам всех соперников, чтобы наконец-то записать на свой счет гол.

Это является худшим результатом среди всех футболистов, выходивших на футбольное поле в нынешней кампании АПЛ.

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