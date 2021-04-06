Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Эвертон — Кристал Пэлас, getty images
06 апреля 2021, 00:59
В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Эвертон принимал на своем поле Кристал Пэлас.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.
Видео голов и обзор матча:
Эвертон — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Хамес, 56 — Батшуайи, 86.
Эвертон: Ольсен — Динь, Холгейт, Кин, Мина, Коулман (Годфри, 76) - Хамес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэвис — Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Кэйхилл, Куяте, Уорд — Ридевалд (Шлупп, 68), Миливоевич, Эзе, Заа — Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84).
Предупреждения: Мина, Динь.