В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Эвертон принимал на своем поле Кристал Пэлас.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1. 

Видео голов и обзор матча:

Эвертон — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Хамес, 56 — Батшуайи, 86.

Эвертон: Ольсен — Динь, Холгейт, Кин, Мина, Коулман (Годфри, 76) - Хамес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэвис — Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Кэйхилл, Куяте, Уорд — Ридевалд (Шлупп, 68), Миливоевич, Эзе, Заа — Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84).

Предупреждения: Мина, Динь.