Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм отправился в гости к Вулверхэмптону, где сумел одержать непростую победу со счетом 3:2.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, однако три очка в конечном итоге отправились в копилку "молотобойцев", которые сместили Челси с четвертой строчки в турнирной таблицы.

Видео голов и обзор матча:

Вулверхэмптон — Вест Хэм 2:3

Голы: Дендонкер, 44, Фабио Силва, 68 — Лингард, 6, Форнальс, 14, Боуэн, 38

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Се, Айт Нури — Дендонкер, Невеш — Нету, Поденсе (Силва, 46), Траоре — Виллиан Жозе (Витинья, 72)

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл — Соучек, Нобл – Форнальс (Бенрахма, 78), Лингард, Масуаку (Джонсон, 67) — Антонио (Боуэн, 36)

Предупреждения: Невиш — Доусон, Диоп