Англия

Гвинейский хавбек может сменить клубную прописку.

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Football Insider.

По информации источника, футболист не смог закрепиться в основном составе команды Юргена Клоппа и он хочет иметь больше игровой практики.

Также отмечается, что руководство "красных" готово рассмотреть продажу 26-летнего гвинейца по сниженной цене в летнее трансферное окно и главным кандидатом на игрока является Лестер.

В нынешнем сезоне Кейта провел 15 поединков во всех турнирах.

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