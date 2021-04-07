Англия

Хавбек Ливерпуля высказался о поражении от Реала в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Реал одержал уверенную победу над Ливерпулем. Полузащитник мерсисайдцев Жоржиньо Вейналдум поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Нам пришлось нелегко. Мы играли против отличной команды, и первый тайм нам совсем не удался. После удачной игры в отборе мы часто сразу же теряли мяч из-за простых ошибок в передачах".

"Гол Асенсио? Не могу сказать, что это был подарок, ведь их игроку еще нужно было забить, но эта была типичная ошибка для первого тайма. Мы недостаточно остро играли, не были сфокусированы в полной мере на игре. После заброса из глубины поля мы допустили ошибку в расстановке сзади, поэтому случилось то, что случилось".

"Мы просто сказали себе, что второй тайм надо провести лучше первого. Нужно лучше располагаться в обороне, потому что они несколько раз опасно выходили к воротам после дальних забросов. Мы поставили перед собой цель сыграть в свой футбол, поэтому и забили, но, к сожалению, они быстро забили третий и свели наши усилия на нет", — приводит слова Вейналдума официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Ливерпуль вы можете на Football.ua.