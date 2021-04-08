Англия

Лондонский клуб стал первым в своей стране, кто решился на подобный шаг.

Ускоренные темпы вакцинации населения в Англии позволили местному бизнесу более уверенно смотреть в сторону ближайших перспектив своего развития. Присоединились к составлению планов по возвращению к "нормальной" жизни и руководители футбольных клубов.

Так, как сообщает британское подразделение Sky Sports, лондонский Тоттенхэм в следующий понедельник, 12 апреля, откроет продажу абонементов на стадион Тоттенхэм Хотспур на следующий сезон для широкого круга своих болельщиков.

"Шпоры" таким образом станут первым клубом в своей стране, который решился на подобный шаг, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19.

Фактически, первые фанаты смогут посетить трибуны стадионов английской Премьер-лиги уже с 17 мая, однако допустимый порог их присутствия составит 25% от вместимости стадиона, не превышающий при этом 10 тыс. человек.

В первой волне реализации абонементов Тоттенхэм будет привлекать тех желающих, которые оформили пропуск на текущий сезон, и при этом захотят посещать матчи в следующем футбольном году, оставив свои данные в специальном списке ожидания.

Особенностью подписной кампании следующего года станет недоступная ранее услуга по фиксированной стоимости пропуска на один матч, которая входит в общую цену абонемента. Таким образом, "шпоры" страхуют своих фанатов от внезапного ухудшения эпидемиологической ситуации, которая будет сопровождаться очередным закрытием трибун со стороны Футбольной ассоциации Англии.

Фиксированная стоимость одного матча будет равна 1/19 от общей стоимости нового абонемента, и будет возвращена покупателю, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

При этом, если болельщик приобретал абонемент на текущий сезон, стоимость которого составляет хотя бы 20% от стоимости нового пропуска, то он будет лишен необходимости оплачивать абонемент на следующий футбольный год.

Отмечается также, что со следующего сезона процедура допуска на стадион Тоттенхэм Хотспур будет полностью цифровой, и желающему посетить арену придется предварительно пройти идентификацию своей личности посредством специального веб-ресурса.

"Поскольку ограничения начинают ослабевать, и мы с нетерпением ждем более светлого будущего после пандемии, в понедельник, 12 апреля, клуб откроет продление сезонных абонементов на сезон-2021/22.

Со всеми владельцами абонементов, включая тех, кто отложил свои билеты на сезон 2020/21 года по медицинским причинам, связанным с COVID-19, мы свяжемся по электронной почте и с помощью текстового сообщения, когда продление будет открыто, с подробностями о том, как можно воспользоваться услугой онлайн.

За время отсутствия болельщиков на трибунах, многие из вас рассказали нам, как сильно вы переживали из-за пропусков матчей. Теперь, нам не терпится снова поприветствовать вас на стадионе", — гласит сообщение от пресс-службы клуба.

Напомним, что в скором времени лондонский Тоттенхэм ожидает финал Кубка Английской лиги, который также пройдет в присутствии фанатов на Уэмбли, 25 апреля.