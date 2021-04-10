Англия

Украинец провел полный поединок.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сенсационно уступил Лидсу (1:2).

Авторитетный портал Whoscored, по традиции, оценил действия футболистов обеих команд.

Лучшим футболистом игры стал Стюарт Даллас — автор дубля в ворота "горожан".

Украинец Александр Зинченко, который играл на непривычной позиции в центре полузащиты, получил оценку 7,2.

Лучшим в Манчестер Сити стал Жоау Канселу с баллом 7,3.

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