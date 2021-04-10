Украинец провел полный поединок.
Getty Images
10 апреля 2021, 19:47
В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сенсационно уступил Лидсу (1:2).
Авторитетный портал Whoscored, по традиции, оценил действия футболистов обеих команд.
Лучшим футболистом игры стал Стюарт Даллас — автор дубля в ворота "горожан".
Украинец Александр Зинченко, который играл на непривычной позиции в центре полузащиты, получил оценку 7,2.
Лучшим в Манчестер Сити стал Жоау Канселу с баллом 7,3.
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