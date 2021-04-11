Англия

Футбол не остался в стороне от трагического события для всей Великобритании.

Как стало известно британскому ресурсу TalkSport, руководство Чемпионшипа — второго по силе дивизиона английского футбола, намерено перенести большую часть матчей 42-го тура, которые должны начаться в 17:00 по киевскому времени, из-за намеченных на этот период похорон недавно почившего принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Напомним, что муж королевы Елизаветы II скончался по сне в минувшую пятницу, в возрасте 99 лет, в Виндзорском замке. Его похороны состоятся в часовне Святого Георгия в данном населенном пункте.

При этом, руководство Чемпионшипа уже оповестило любителей футбола, что, во избежание возможных нарушений коронавирусных ограничений на массовые мероприятия (не более 30 человек), все матчи первенства, которые должны начинаться в указанное время, будут перенесены на более поздний срок.

Данное решение затрагивает сразу восемь поединков, в число которых вошли встречи Блэкберн — Дерби, Брунтфорд — Миллуол, Лутон Таун — Уотфорд, Мидлсбро — КПР, Ноттингем Форест — Хаддерсфилд, Сток Сити — Престон, Суонси — Уикомб Уондерерз и Шеффилд Уэнсдей — Бристоль Сити.

Отметим, что руководство английской Премьер-лиги обошлось более скромными шагами в выражении соболезнования, рекомендовав футболистам носить траурные повязки, а также устраивать минуту молчания перед каждой игрой на текущих выходных.