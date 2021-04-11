Футболист пребывает в шикарной форме.
Джесси Лингард, getty images
11 апреля 2021, 17:33
В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм обыгрывает Лестер в домашнем матче.
На момент 70-й минуты "молотобойцы" буквально разрывают "лис" со счетом 3:0.
Еще в первом тайме противостояния дублем отметился Джесси Лингард, арендованный у Манчестер Юнайтед. Еще один мяч забил Боуэн.
На его счету на данный момент 8 голов и три ассиста в девяти играх за "хаммерс".
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