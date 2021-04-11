Англия

Футболист пребывает в шикарной форме.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм обыгрывает Лестер в домашнем матче.

На момент 70-й минуты "молотобойцы" буквально разрывают "лис" со счетом 3:0.

Еще в первом тайме противостояния дублем отметился Джесси Лингард, арендованный у Манчестер Юнайтед. Еще один мяч забил Боуэн.

На его счету на данный момент 8 голов и три ассиста в девяти играх за "хаммерс".

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