Англичанин хочет вернуться в национальную сборную.
Гарет Саутгейт (слева) и Джесси Лингард, getty images
24 марта 2021, 09:59
Хавбек Манчестер Юнайтед, выступающий на правах аренды за Вест Хэм, Джесси Лингард рассказал о своем переходе в стан "молотобойцев".
"Он (Гарет Саутгейт — прим.ред) имел в виду что-то типа "если ты хорошо себя проявишь в АПЛ, то получишь вызов в сборную". В этом и заключалась моя мотивация.
Ранее сообщалось, Саутгейт всерьез рассматривает возвращение Лингарда в сборную Англии.
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