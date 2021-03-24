Англия

Англичанин хочет вернуться в национальную сборную.

Хавбек Манчестер Юнайтед, выступающий на правах аренды за Вест Хэм, Джесси Лингард рассказал о своем переходе в стан "молотобойцев".

"Он (Гарет Саутгейт — прим.ред) имел в виду что-то типа "если ты хорошо себя проявишь в АПЛ, то получишь вызов в сборную". В этом и заключалась моя мотивация.

Ранее сообщалось, Саутгейт всерьез рассматривает возвращение Лингарда в сборную Англии.

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