Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал поражение его команды в игре против Лидса.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги текущий лидер турнирной таблицы, Манчестер Сити, не смог на своем поле набрать очки в игре против Лидс Юнайтед (1:2), который отыграл полный тайм в меньшинстве, в результате удаления Лиама Купера перед перерывом.

Манчестер Сити — Лидс 1:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на послематчевом интервью подчеркнул верность принципам регулярной ротации состава своей команды, даже если это может идти в ущерб результатам.

"Я постоянно говорю своим игрокам: "Вы играете, потому что я хочу, чтобы играли именно вы, а не потому, что я хочу кого-то там от чего-то уберечь". Я делаю акцент на достижение победного результата, и требую этого от тех футболистов, которых вы затем видите на футбольном поле.

У меня нет "конкурсов красоты" с заранее известными фаворитами или прочего. Я собираю состав на каждую отдельно взятую игру. Если я изменю подход — мы перестанем занимать текущую позицию в АПЛ и других турнирах.

Сейчас, наша цель — отдых, после чего можно будет начинать подготовку к ответной игре против Дортмунда, а затем, и к другим матчам.

Сегодня мы создали достаточно голевых моментов для уверенной победы, но уступили. Мое почтение Лидсу, который оказался более успешным в завершающей стадии, чем мы.

Из 28-и матчей мы выиграли 27, и ротация всегда приходилась к месту. Если вам удастся убедить меня в том, что не игравшие футболисты сегодня смогли бы одержать победу, то вы станете наставником… идеальным наставником", — подытожил испанский специалист.

Манчестер Сити в ближайшее время ожидает непростые выездные поединки против дортмундской Боруссии в рамках Лиги чемпионов УЕФА (14 апреля) и лондонского Челси (17 апреля) — в АПЛ.