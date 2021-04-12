Англия

Выступление уругвайца в матче против Тоттенхэма не оставило равнодушным боссов клуба.

Гостевое противостояние Манчестер Юнайтед против лондонского Тоттенхэма в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сопровождалось отличной игрой нападающего "Красных дьяволов" Эдинсона Кавани, на счету которого по итогу оказались один забитый и один незасчитанный из-за применения системы VAR голы.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, прогресс 34-летнего уругвайского форварда не обошелся без внимания со стороны руководителей Юнайтед, и они уже успели подготовить для своего игрока новые условия для продления действующего контрактного соглашения.

Напомним, что в начале октября 2020 года Кавани перешел в стан коллектива Оле-Гуннара Солскьяера на правах свободного агента, до этого покинув французский ПСЖ, однако долгое время ему не удавалось влиться в новый коллектив.

На фоне задержки предложения от английского клуба и подходящего к концу в июне 2021 года действующего соглашения, аргентинский клуб Бока Хуниорс уже успел выступить с предложением перехода для уругвайского футболиста.

Согласно поступившей информации, новый договор для Кавани будет предложен сроком на один сезон, в то время как представитель Южной Америки готов заключить сделку сразу до конца 2023 года.

В текущем сезоне Кавани провел 29 поединков за Манчестер Юнайтед, по ходу которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.