Англия

Четыре из шести этих футболистов, включая Ляказетта, выступали за Арсенал.

Лондонский Арсенал в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги проводил гостевой поединок на поле Шеффилд Юнайтед и достаточно легко расправился с абсолютным аутсайдером текущего розыгрыша национального первенства, отправив в его ворота три безответных мяча (3:0).

Главным героем данного противостояния стал нападающий "канониров" Александр Ляказетт, который записал на свой счет дубль. Второй мяч стал для 29-летнего форварда 50-м в рамках чемпионата Англии во всех четырех сезонах, которые он провел Арсенале.

Кроме того, Ляказетт стал всего шестым французским футболистом в истории турнира, которому покорилась данная отметка в период выступлений за один клуб. До Александра подобным достижением могли похвастаться только Тьерри Анри, Роберт Пирес и Оливье Жиру (за Арсенал), а также Эрик Кантона и Антони Мартиаль (за Манчестер Юнайтед).

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед — Арсенал вы можете на Football.ua.