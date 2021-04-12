Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лондонский Арсенал в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги проводил гостевой поединок на поле Шеффилд Юнайтед, и достаточно легко расправился с абсолютным аутсайдером текущего розыгрыша национального первенства, отправив в ворота соперников три безответных мяча (3:0). При этом, французский форвард Александр Ляказетт сумел оформить дубль.

Видео голов и обзор матча:

Шеффилд Юнайтед — Арсенал 0:3

Голы: Ляказетт, 33, 85, Мартинелли, 72

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Ампаду, Иган, Стивенс — Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Осборн — Макголдрик (Макберни, 64, Муссе, 83), Берк (Брюстер, 64).

Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Пепе, Сака (Виллиан, 69), Мартинелли (Эль-Ненни, 83) — Ляказетт (Нкетиа, 89).

Предупреждение: Мари.