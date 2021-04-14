Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матчей минувшего тура чемпионата Англии.
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, getty images
14 апреля 2021, 09:25
Очередные матчи английской Премьер-лиги подарили множество ярких и интригующих встреч, а также красивых голов и зрелищных спасений.
Манчестер Юнайтед взял реванш у Тоттенхэма, а Лидс Бьелсы остановил машину Гвардиолы — Манчестер Сити.
Предлагаем вашему вниманию обзор 31-го тура:
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