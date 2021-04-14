Англия

Об этом вскоре будет объявлено официально.

Юный нападающий Фоларин Балоган поставил подпись под новым соглашением с Арсеналом, о чем вскоре должны объявить официально. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, срок нового контракта 19-летнего англичанина с "канонирами" будет рассчитан до лета 2025 года.

Отмечается, что Балоган получил более 15 предложений от других клубов присоединиться к их командам на правах свободного агента в конце текущего сезона.

Самое крупное исходило из стана леверкузенского Байера, однако директору Арсенала Эду Гаспару и главному тренеру лондонского клуба Микелю Артете удалось убедить своего воспитанника продлить контракт.

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