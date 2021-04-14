Англия

Молодой форвард забил 15 голов в 31 поединке чемпионата Бельгии.

Центральный нападающий лондонского Челси Ике Угбо, выступающий на правах аренды за Серкль Брюгге, намерен покинуть бельгийский клуб в конце сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба готово расстаться с 22-летним англичанином на постоянной основе.

Источник утверждает, что Монако, лондонский Фулхэм и Айнтрахт уже начали переговоры с Челси о подписании молодого футболиста.

В текущем сезоне Ике Угбо провел за Серкль Брюгге 31 поединок в чемпионате Бельгии, в которых он забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

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