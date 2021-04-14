Англия

Испанец принял решение уйти из клуба.

Защитник лондонского Арсенала Экстор Бельерин покинет клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Футболист принял решение покинуть клуб, да и "канониры" не будут удерживать испанца. Клуб намерен распродать футболистов, которые не являются основными.

Нынешний контракт Эктора с клубом рассчитан до 2023 года. Главным претендентом на игрока является французский ПСЖ.

25-летний защитник находится в структуре Арсенала с 2011 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 28 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

В текущем сезоне на счету Бельерина 30 игр за клуб во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал один голевой пас.

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