Англия

Football.ua представляем вашему вниманию перевод интервью Поля Погба для Sky Sports, в котором он сравнил Оле-Гуннара Солскьяера и Жозе Моуриньо.

В августе 2016 года звездный полузащитник Поль Погба перешел из туринского Ювентуса в Манчестер Юнайтед за рекордную на тот момент сумму, которая составила 105 миллионов евро. Возвращение французского хавбека на Олд Траффорд уже в первый сезон дало свои плоды. Команда тогда выиграла не только Кубок английской лиги, но и Лигу Европы, одолев в финале амстердамский Аякс со счетом 2:0. Автором одного из голов в том решающем поединке стал Погба и, казалось, что его пребывание в Манчестер Юнайтед сулит только успех и множество других трофеев, однако работа под руководством скандального специалиста Жозе Моуриньо внесла свои коррективы.

Отношения нынешнего наставника Тоттенхэма с некоторыми из его подопечных в стане "красных дьяволов" испортились после второго сезона без трофеев и неудачного начала кампании-2018/19. Наглядным примером определенного разлада в коллективе манкунианцев стала ссора Моуриньо и Погба на одной из тренировок, из-за чего француза лишили статуса вице-капитана команды.

Отставка "Особенного" с поста главного тренера МЮ была лишь вопросом времени. Уже спустя три месяца после того инцидента, ставшего началом недопониманий между Жозе и Полем, португальского специалиста уволили. На его место назначили Оле-Гуннара Солскьяера, которого изначально рассматривали в качестве временного варианта перед приходом на эту должность более именитого и опытного тренера, но на деле совместное сотрудничество продолжается и по сей день.

Пусть под руководством Солскьяера Манчестер Юнайтед по-прежнему не выиграл ни одного трофея, руководство "красных дьяволов" уверено, что будущее норвежского специалиста в качестве наставника первой команды не должно ставиться под сомнение, и готово предложить ему новый контракт. Поль Погба, похоже, будет только рад этой новости, при этом вспоминая период работы с Моуриньо как страшный сон.

"Взаимоотношения с Солскьяером находятся абсолютно на другом уровне. Это другое. Он никогда не пойдет против собственных футболистов. Возможно, Оле не выберет этих игроков в состав на отдельный матч, но он никогда не отправит кого-то на второй план, будто его и вовсе не существует. В этом и заключается разница между Моуриньо и Оле", — признается Погба.

Что же не устраивало Поля в своем экс-наставнике? По словам звездного француза, причина заключается в непростом характере "Особенного", который отличается своей непостоянностью.

"Когда-то у меня были прекрасные отношения с Моуриньо, все это видели, а на следующий день ты просто не понимаешь, что произошло. Моя ситуация с Жозе — странная вещь. Я не могу вам объяснить, ведь даже не знаю, в чем собственно была проблема. Такие дела".

Погба был не единственным игроком, который не сходился во взглядах с Моуриньо. Левый защитник Люк Шоу был исключен из основной команды манкунианцев после того, как бывший главный тренер Манчестер Юнайтед посчитал, что тому не хватает футбольного интеллекта.

Шоу высказывал недовольство решением Моуриньо, пытаясь при этом улучшить собственную игру. Недавно английский фулбек признался, что период работы при португальском специалисте был "очень трудным временем" в его карьере.

Впрочем, после назначения Солскьяера на пост главного тренера Шоу постепенно прогрессировал, стал основным в МЮ на левом фланге обороны, а также вернулся в сборную Англию, куда получил вызов впервые после трехлетнего отсутствия. Погба считает, что решающую роль в прогрессе Люка Шоу сыграл норвежский коуч:

"Возможно, методы Солскьяера работают, потому что он немного ближе к людям. У каждого тренера есть своя методика работы и свой стиль общения с подопечными, к которому футболистам нужно адаптироваться. Иногда они вам подходят, а иногда — нет.

Оле очень помог Люку, у которого был очень трудный сезон при Моуриньо. Он доказал, что обладает неизменно высоким качеством и сегодня пользуется огромным доверием у тренера".

После победы Манчестер Юнайтед над Тоттенхэмом в центральном поединке 31-го тура английской Премьер-лиги, который состоялся на прошлых выходных, словесная перепалка в средствах массовой информации произошла уже непосредственно между Солскьяером и Моуриньо. В послематчевом комментарии норвежец высказал недовольство поведением Сона Хын Мина в моменте с отмененным голом Эдинсона Кавани в первом тайме, когда южнокореец, откровенного говоря, "картинно" упал после отмашки Скотта Мактоминея:

"Что можно сказать о падении Сона? Нас не должны обманывать. Хочу сказать, что если мой сын упадет на поле и пролежит на нем 3 минуты, а остальные 10 товарищей побегут его поднимать — он не получит больше еды".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо будто бы ждал подобной реплики из уст своего визави, поэтому выдал разительный подкол в ответ: