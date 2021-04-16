Англия

"Шпоры" рассмотрят ситуацию с голкиперами в конце текущего сезона.

Итальянский журналист Николо Скира ранее сообщил о том, что руководство лондонского Тоттенхэма начало поиски вратаря на случай ухода из клуба Уго Льориса, а главным претендентом на замену француза стал Войцех Щесны из туринского Ювентуса.

Однако, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "шпор" пока не определилось с ситуацией вокруг позиции голкипера, а сделать это планирует только в конце текущего сезона.

Источник утверждает, что Тоттенхэм никогда не связывался как с представителями Войцеха Щесны, так и с руководством Ювентуса касательно возможного подписания польского вратаря.

Кроме того, журналист заявляет, что у клуба из Северного Лондона нет никаких шансов осуществить трансфер Щесны, который, к слову, до переезда в Италию защищал цвета лондонского Арсенала, являющегося принципиальным соперником "шпор".