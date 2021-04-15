Польский вратарь рассматривается "шпорами" как альтернатива Уго Льориса.
Войцех Щесны, Getty Images
15 апреля 2021, 21:10
Руководство лондонского Тоттенхэма начало поиски вратаря на случай ухода из клуба Уго Льориса. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, главным кандидатом на замену 34-летнему французу является вратарь Ювентуса Войцех Щесны, которому, скорее всего, придется искать себе новый клуб, если "старая синьора" сможет договориться с голкипером Милана Джанлуиджи Доннаруммой.
В нынешнем сезоне Щесны провел 32 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, отыграв при этом восемь встреч на ноль.
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