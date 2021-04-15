Англия

Польский вратарь рассматривается "шпорами" как альтернатива Уго Льориса.

Руководство лондонского Тоттенхэма начало поиски вратаря на случай ухода из клуба Уго Льориса. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, главным кандидатом на замену 34-летнему французу является вратарь Ювентуса Войцех Щесны, которому, скорее всего, придется искать себе новый клуб, если "старая синьора" сможет договориться с голкипером Милана Джанлуиджи Доннаруммой.

В нынешнем сезоне Щесны провел 32 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, отыграв при этом восемь встреч на ноль.

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