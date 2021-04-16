Эйди Бутройд покинул свой пост.
Эйди Бутройд, getty images
16 апреля 2021, 17:43
Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Англии.
Контракт Бутройда был рассчитан до лета 2021 года и стороны решили не продлевать сотрудничество. Вероятнее всего Бутройд начнет клубную тренерскую карьеру.
"Мы с ребятами закончили не так, как хотели. Но могу сказать, что я очень горжусь тем, что смог так тесно сотрудничать с игроками.
Многие из которые, как я знаю, построят замечательную международную карьеру. Я пережил с ними некоторые очень особенные моменты в течение долгих лет", — цитирует Бутройда пресс-служба ассоциации.
Напомним, что молодежная сборная Англии фактически провалила основную задачу на Евро-2021, не выйдя в четвертьфинал турнира.