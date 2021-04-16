Англия

Эйди Бутройд покинул свой пост.

Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Англии.

Контракт Бутройда был рассчитан до лета 2021 года и стороны решили не продлевать сотрудничество. Вероятнее всего Бутройд начнет клубную тренерскую карьеру.

"Мы с ребятами закончили не так, как хотели. Но могу сказать, что я очень горжусь тем, что смог так тесно сотрудничать с игроками.

Многие из которые, как я знаю, построят замечательную международную карьеру. Я пережил с ними некоторые очень особенные моменты в течение долгих лет", — цитирует Бутройда пресс-служба ассоциации.

Напомним, что молодежная сборная Англии фактически провалила основную задачу на Евро-2021, не выйдя в четвертьфинал турнира.