Англия

Немецкий специалист удивил методиками налаживания внутрикомандных связей перед ответственной игрой.

Сразу после ответного противостояния против португальского Порту в рамках четвертьфинального раунда Лиги чемпионов УЕФА (0:1, 2:1 — по сумме двух встреч), главный тренер лондонского Челси Томас Тухель решил воспользоваться возможностями проведения данной встречи в испанской Севилье, и предоставил своей команде некоторое время для восстановления на фоне грядущих ответственных поединков.

"Мы понимаем, что игроки нуждались в восстановлении. Прежде всего — психологического характера, — рассказал журналистам немецкий специалист, — именно по этой причине команда приняла решение остаться в отеле еще и на следующий день.

У нас была возможность посидеть на улице, потому что погода была очень теплой. Это стало успокаивающим обстоятельством для нас, и позволило насладиться обществом друг друга. Мы хорошо выспались и у нас была возможность остаться вместе после матча, чем мы и воспользовались.

Это была очень классная возможность, потому что игроки не могли выходить на улицу, ходить в рестораны. Уже почти год мы не можем нормально заходить в раздевалку без дополнительных процедур. Поэтому мы создали пространство для того, чтобы просто провести время вместе, поговорить за пределами матчевой тактики и выбора стартового состава, чтобы просто сблизиться, позволить игрокам выйти на контакт между собой, провести вечер после игры.

Каждый, кто захотел, мог выпить бокал вина или кружку пива. Было важно создать именно такую ​​среду и организовать ее соответствующим образом. Это было частью психологического восстановления. Мы знаем, что впереди у нас будет довольно непростой календарь.

Мы хотим проводить такие тренировочные занятия, на которых не нужно слишком много объяснений или разговоров, просто — упражнения на поле, которые приносят удовольствие, радость и снимают напряжение. Подобные вещи очень важны, чтобы помочь сохранять концентрацию во время игр", — прокомментировал свою необычную методику Тухель.

Напомним, что матч полуфинала Кубка Англии между Челси и Манчестер Сити состоится 17 апреля, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua подготовил специальный анонс для данной игры.