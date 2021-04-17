Англия

Сумасшедший матч 32-го тура АПЛ зафиксировал завершился непростой победой сорок.

Завершился поединок 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл принимал на своем поле Вест Хэм. Для обеих команд результат этого матча был важен, поскольку "сороки" ведут борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе, тогда как "молотобойцы" претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что подопечные Дэвида Мойеса считались явными фаворитами данного противостояния, именно Ньюкаслу удалось покинуть поле в качестве победителя, тем самым отдалившись как минимум на шаг от вылета в Чемпионшип.

Еще в первом тайме защитник Вест Хэма Диоп срезал мяч в собственные ворота, а уже 36-й минуте Доусон еще больше усложнил жизнь своей команде, заработав вторую желтую карточку. Невзирая на то, что больше половины матча "молотобойцы" провели вдесятером, они вполне могли зацепиться и на ничью.

Правда, на гол того же Диопа и реализованный пенальти в исполнении Лингарда в заключительном отрезке поединка своим взятием ворот незамедлительно ответил Джо Уиллок, который и принес Ньюкаслу непростые три очка.

Ньюкасл — Вест Хэм 3:2

Голы: Диоп, 36 (АГ), Жоэлинтон, 41, Уиллок, 83 — Диоп, 73, Лингард, 78 (пен.)

Ньюкасл: Дубравка — Фернандес, Дамметт, Кларк, Ритчи, Мерфи — Альмирон, Шелви, Лонгстафф (Уиллок, 81) — Сен-Максимен (Уилсон, 64), Жоэлинтон (Кэрролл, 90+8).

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Огбонна, Джонсон (Фредерикс, 90+5) — Соучек, Форнальс, Нобл (Бенрахма, 75) — Лингард (Лансини, 87), Боуэн.

Предупреждения: Шелви, Мерфи — Доусон

Удаление: Доусон, 36