Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон одержал минимальную победу над Шеффилд Юнайтед на газоне стадиона Молинью.

Автором единственного гола в данном противостоянии стал нападающий Виллиан Жозе, для которого этот мяч стал дебютным в футболке "волков".

И если у бразильского форварда Вулверхэмптона, права на которого принадлежат Сосьедаду, есть повод для радости, то ситуация "клинков" абсолютно противоположная. Шеффилд Юнайтед уже официально покидает высший дивизион Англии и в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

Видео гола и обзор матча: