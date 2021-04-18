Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед, getty images
18 апреля 2021, 09:00
В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон одержал минимальную победу над Шеффилд Юнайтед на газоне стадиона Молинью.
Автором единственного гола в данном противостоянии стал нападающий Виллиан Жозе, для которого этот мяч стал дебютным в футболке "волков".
И если у бразильского форварда Вулверхэмптона, права на которого принадлежат Сосьедаду, есть повод для радости, то ситуация "клинков" абсолютно противоположная. Шеффилд Юнайтед уже официально покидает высший дивизион Англии и в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.
Видео гола и обзор матча: