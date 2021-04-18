Англия

Команда феноменально выступала годом ранее, но в текущем сезоне провалилась.

Заключительный поединок субботней части 32-го тура английской Премьер-лиги подарил болельщикам по всему миру не самое утешительное известие. Шеффилд Юнайтед минимально уступил Вулверхэмптону на поле "волков" (0:1), чем досрочно перечеркнул свои шансы на сохранение прописки в "элите" английского футбола на следующий сезон.

Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед 1:0 Видео гола и обзор матча

Данный результат, какой бы негативный окрас он не нес, позволил команде Пола Хекингботтома записать свое имя сразу в несколько страниц истории национального первенства.

Так, как сообщает статистический порта Opta, "клинки" стали вторым, после Ипсвич Таун в сезоне-1985/86, коллективом в истории АПЛ, который проиграл 16 матчей чемпионата за один сезон, пропустив при этом всего один гол в свои ворота.

Также, Sky Sports отмечает, что 26 поражений, которые есть у клуба на данный момент, позволили ему повторить собственные антирекорды по количеству неудач в рамках одного сезона. Вот только в сезонах-1975/76 и 2010/11 для этого понадобилось 42 и 46 игр соответственно.

Стоит отметить, что возвращение Шеффилд Юнайтед в "элиту" произошло лишь в прошлом сезоне, в завершении которого они даже претендовали на попадание в еврокубки.

Кроме того, тот же Opta добил коллектив Хекингботтома неутешительным известием, что они стали вторым в истории АПЛ клубом, который провалился с девятого места в турнирной таблице предыдущего сезона, непосредственно на последнюю строчку текущего. Подобное удавалось только Бирмингему в сезоне-2010/11.

И еще один факт от Opta — Шеффилд Юнайтед повторил достижение Ипсвич Таун образца сезона-1994/95, Дерби Каунти (2007/08) и Хаддерсфилд Таун (2018/19), оформив свой вылет за шесть туров до конца национального первенства.

Постараться не ухудшить и без того плохие результаты "клинки" попытаются в следующем домашнем матче против продолжающего борьбу за жизнь Брайтона.