Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В полуфинале Кубка Англии Лестер на лондонском стадионе Уэмбли минимально обыграл Саутгемптон (1:0).

Победу команде Брендана Роджерса и путевку в финал турнира принес единственный гол в исполнении Келечи Ихеаначо на 55-й минуте.

Таким образом, Лестер впервые с 1969 года вышел в финал Кубка Англии, который будет сыгран на стадионе Уэмбли 15 мая. Соперником "лис" будет Челси, обыгравший в 1/2 финала турнира Манчестер Сити (1:0).

Видео гола и обзор матча:

Лестер — Саутгемптон 1:0

Гол: Ихеаначо, 55

Лестер: Шмайхель — Эванс, Сеюнджю, Фофана — Кастань, Тилеманс, Ндиди, Перейра (Олбрайтон, 60) — Перес (Мэддисон, 69) — Варди, Ихеаначо

Саутгемптон: Форстер — Бертранд (Салису, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс — Армстронг, Диалло, Уорд-Праус (Телла, 85), Дженепо (Уолкотт, 73) — Редмонд (Адамс, 59), Инз

Предупреждения: Сеюнджю — Диалло, Беднарек