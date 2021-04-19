Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.
Лестер - Саутгемптон, Getty Images
19 апреля 2021, 12:10
В полуфинале Кубка Англии Лестер на лондонском стадионе Уэмбли минимально обыграл Саутгемптон (1:0).
Победу команде Брендана Роджерса и путевку в финал турнира принес единственный гол в исполнении Келечи Ихеаначо на 55-й минуте.
Таким образом, Лестер впервые с 1969 года вышел в финал Кубка Англии, который будет сыгран на стадионе Уэмбли 15 мая. Соперником "лис" будет Челси, обыгравший в 1/2 финала турнира Манчестер Сити (1:0).
Видео гола и обзор матча:
Лестер — Саутгемптон 1:0
Гол: Ихеаначо, 55
Лестер: Шмайхель — Эванс, Сеюнджю, Фофана — Кастань, Тилеманс, Ндиди, Перейра (Олбрайтон, 60) — Перес (Мэддисон, 69) — Варди, Ихеаначо
Саутгемптон: Форстер — Бертранд (Салису, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс — Армстронг, Диалло, Уорд-Праус (Телла, 85), Дженепо (Уолкотт, 73) — Редмонд (Адамс, 59), Инз
Предупреждения: Сеюнджю — Диалло, Беднарек