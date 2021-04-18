Путевку в финал турнира команде Брендана Роджерса принес гол в исполнении Келечи Ихеаначо.
Лестер - Саутгемптон, Getty Images
18 апреля 2021, 22:29
В полуфинальном матче Кубка Англии Лестер на своем поле одержал минимальную победу над Саутгемптоном со счетом 1:0.
Единственный и победный гол в матче был забит на 55-й минуте встречи, а его автором стал нигерийский форвард "лис" Келечи Ихеаначо.
В финале турнира Лестер встретится с лондонским Челси, который накануне с таким же счетом обыграл Манчестер Сити. Матч пройдет 15 мая на стадионе Уэмбли.
Лестер — Саутгемптон 1:0
Гол: Ихеаначо, 55
Лестер: Шмайхель — Эванс, Сеюнджю, Фофана — Кастань, Тилеманс, Ндиди, Перейра (Олбрайтон, 60) — Перес (Мэддисон, 69) — Варди, Ихеаначо
Саутгемптон: Форстер — Бертранд (Салису, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс — Армстронг, Диалло, Уорд-Праус (Телла, 85), Дженепо (Уолкотт, 73) — Редмонд (Адамс, 59), Инз
Предупреждения: Сеюнджю — Диалло, Беднарек