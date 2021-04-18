Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Кубка Англии.

Первую путевку в финал Кубка Англии, который состоится 15 мая, разыграли между собой лондонский Челси и Манчестер Сити.

Несмотря на то, что подопечные Хосепа Гвардиолы заведомо считались фаворитами данного противостояния, именно "пенсионеров" теперь ожидает встреча с победителем пары Лестер — Саутгемптон в заключительном матче старейшего футбольного турнира.

Стоит отметить, что одержать победу над Манчестер Сити футболистам Челси удалось только благодаря единственному голу, автором которого стал Хаким Зийех.

Видео гола и обзор матча:



Челси — Манчестер Сити 1:0

Гол: Зийех, 55

Челси: Аррисабалага - Джеймс, Рюдигер, Тиаго Силва (Зума, 88), Аспиликуэта, Чилвелл — Маунт (Пулишич, 70), Канте, Зиеш (Эмерсон, 79), Жоржиньо — Вернер (Хавертц, 79).

Манчестер Сити: Стеффен - Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ляпорт, Менди - Родри, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 48), Ферран Торрес (Гюндоган, 64) — Габриэл Жезус.

Предупреждения: Джеймс, Аспиликуэта — Фернандиньо, Ляпорт, Диаш.