Англия

Португалец ожидает встречи с президентом клуба.

Согласно информации от главного редактора британского издания The Telegraph Джона Перси, главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуриньо сегодня отправится на встречу с президентом клуба Даниэлем Леви, в ходе которой ему будет объявлено об увольнении с занимаемой должности.

Данное решение руководство "шпор" связано с неудачным выступлением команды во второй части сезона.

Однако, журналист Тревор Азул располагает информацией о том, что португальский специалист принял решение не пускать игроков команды на сегодняшнюю тренировку, в качестве протеста против участия его клуба в новосозданной Суперлиге.

Так, Тоттенхэм на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а на прошедших выходных в очередной раз потерял очки, сыграв в гостевую ничью с Эвертоном (2:2).

Стоит отметить, что за 86 игр под руководством португальского наставника, лондонский клуб уступил в 23 матча — наибольшее количество поражений, которое было у Моуриньо с одним клубом в его профессиональной тренерской карьере (Порту, Челси, Интер и Реал Мадрид).

Как сообщается, командой до конца сезона будут руководить Райан Мейсон и Крис Пауэлл.

Напомним, что уже в ближайшую среду, 21 апреля, у лондонского клуба запланирована игра в чемпионате против Саутгемптона, а уже на выходных "шпорам" предстоит сыграть в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити на Уэмбли.