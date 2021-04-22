Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 32-го тура АПЛ.

Лондонский Тоттенхэм был вынужден выступать в рамках 32-го тура АПЛ под руководством нового специалиста на тренерскому посту — Райане Мэйсоне, однако дебютная игра молодого английского наставника против Саутгемптона получилась для его команды слишком тяжелой. "Шпоры" пропустили уже в середине первого тайма, после чего усилий Бэйла во второй половине матча хватило для выравнивания ситуации на табло, а завершающую точку удалось сделать Сон Хын Мину лишь на последней минуте основного времени. И то — при помощи пенальти (2:1).

Видео гола и обзор матча:



Тоттенхэм — Саутгемптон 2:1

Голы: Бэйл, 60, Сон, 89 (пен.) — Ингс, 30

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Хойбьерг, Ндомбеле (Уинкс, 73) — Бэйл (Бергвейн, 83), Ло Чельсо (Ламела, 79), Сон Хын Мин — Лукас Моура.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Салису, — Уолкотт (Дженепо, 67), Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Редмонд, 84) — Адамс, Ингз (Диалло, 57).

Предупреждения: Ндомбеле, Дженепо.