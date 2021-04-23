Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Лестер в рамках поединка 32-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Вест Бромвич и добился разгромной победы.

Подопечные Роджерса отправили в ворота соперника три безответных мяча и легко набрали три балла.

Обзор матча:

Лестер — Вест Бромвич 3:0

Голы: Варди, 23, Эванс, 26, Ихеаначо, 36

Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас — Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 72), Фофана (Олбрайтон, 62) — Ихеаначо, Варди (Прат, 85).

Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, О`Ши, Бартли, Мэйтленд-Найлз — Робинсон (Аджайи, 46), Йокушлу, Матеус Перейра (Грант, 73), Филлипс — Ферлонг, Дианье (Робсон-Кану, 61).

Предупреждения: Йокушлу, Бартли