Англия

"Ириски" надеются заполучить фулбека Норвича.

Правый защитник Норвича Макс Ааронс в летнее трансферное окно может перебраться в другую команду английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Эвертон лидирует в гонке за подписанием 21-летнего англичанина, поскольку переговоры с "канарейками" находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне Чемпионшипа Макс Ааронс провел 42 поединка, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Стоит напомнить, что в прессе неоднократно появлялись слухи об интересе Арсенала к Максу Ааронсу, при этом за 21-летним англичанином уже выстроилась целая очередь из европейских клубов, в числе которых чаще остальных фигурировал Манчестер Юнайтед.