Англия

Наставнику МЮ не понравилась идея создания Суперлиги.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался "против" идеи создания нового еврокубка под названием Суперлига.

"Я рад, что фанаты выразили свое мнение, и мы прислушались к ним. Футбольная пирамида объединилась. Я сам болельщик. Мне не нравится концепция".

"Мы были первопроходцами. У нас были «Малыши Басби». Мы хотим участвовать в европейских турнирах. Но нельзя давать право участия из-за имени, нужно его заслужить".

"Нужен страх неудачи, которого в Суперлиге нет. Это была плохая идея", — приводит слова Солскьяера BBC Sport.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании принял решение не наказывать клубы-основатели Суперлиги за свои действия. Напомним, что в числе этих клубов оказался Манчестер Юнайтед.