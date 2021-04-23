Англия

Французский центрбек пополнит ряды "красных".

Центральный защитник Лейпцига Ибрагима Конате близок к переходу в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство мерсисайдцев согласовали пятилетний контракт с 21-летним французом.

Отмечается, что Ливерпуль заплатить за трансфер Конате 35 миллионов евро, которые прописаны в соглашении с футболиста с "быками" в качестве клаусулы.

В текущем сезоне Ибрагима Конате провел за Лейпциг 18 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.