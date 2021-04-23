Французский центрбек пополнит ряды "красных".
Ибрагима Конате, Getty Images
23 апреля 2021, 21:05
Центральный защитник Лейпцига Ибрагима Конате близок к переходу в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство мерсисайдцев согласовали пятилетний контракт с 21-летним французом.
Отмечается, что Ливерпуль заплатить за трансфер Конате 35 миллионов евро, которые прописаны в соглашении с футболиста с "быками" в качестве клаусулы.
В текущем сезоне Ибрагима Конате провел за Лейпциг 18 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол.
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