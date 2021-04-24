Англия

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 33-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги, состоится встреча между Ливерпулем и Ньюкаслом. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,23, на ничью — 6,80, на победу Ньюкасл Юнайтед — 13,00.

При этом эксперты практически не верят в то, что "сороки" смогут распечатать ворота соперников первыми. Коэффициент на это событие составляет — 4,00.

Матч Ливерпуль — Ньюкасл состоится 24 апреля. Начало — в 14:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.