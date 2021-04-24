Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог очередного поединка чемпионов Англии, который ознаменовался феноменальной концовкой.

Субботняя часть поединков 33-го тура английской Премьер-лиги начиналась с противостояния между действующим чемпионом страны — Ливерпулем, и Ньюкаслом на поле стадиона Энфилд. Для коллектива Стива Брюса данная встреча не несла прямого турнирного значения, так как "сороки" ранее сумели обеспечить себе небольшой отрыв от зоны вылета, а вот для подопечных Юргена Клоппа в этот вечер ребром в очередной раз стоял вопрос попадания в зону еврокубков.

"Красные" сумели восстановить баланс успешных поединков в нескольких предыдущих матчах, и даже начали побеждать на своем поле, что не могло не радовать местную публику. Впрочем, с этой Суперлигой Европы фанаты топ-клубов АПЛ больше говорили об околофутбольных вещах, чем интересовались делами команд на внутренней арене. К слову, очень даже зря, ведь отставание того же Ливерпуля от шедшего на пятой строчке Вест Хэма составляло всего два очка, что фактически гарантировало нам любопытное окончание сезона именно в этой зоне.

Команда Клоппа вышла на поле в хорошем настроении, поэтому ей не составило труда забить достаточно быстрый гол. Мане подачей с левого фланга выкладывал мяч на голову Фирмино, но топу не дал пробить защитник. Впрочем, Салах забрал отскок у дальнего угла вратарской, и с разворотом корпуса направил свой удар под перекладину. Ньюкасл еще какой-то промежуток времени после этого продержался на равных скоростях со своими соперниками, но Алиссона сумел потревожить лишь Лонгстафф, на 20-й минуте с левого фланга штрафной пробив под опорную ногу голкиперу.

"Сороки" даже умудрились забить с заработанного после этого эпизода углового, но явный офсайд у Шелви, после скидки от Кларка свел все старания гостей на нет. Перед уходом на перерыв, "красные" просто поливали ворота соперников чередой ударов. Однако, то Салах не сумеет реализовать выход один на один, то Жота дважды пробьет с близкой дистанции слишком просто для голкипера соперников, то и сам Дубравка успешно сыграет в отражении выпадов от соперников. В целом, игра была под контролем хозяев, но преимущество по счету было слишком шатким.

Во второй половине матча игра продолжала оставаться в руках команды Клоппа, но периодически у ворот Ливерпуля возникали внезапные моменты, вроде удара Жоэлинтона под перекладину в контратаке на 55-й минуте. Вроде бы и тревожно, но когда следом за ним Дубравка, как минимум, трижды парировал мяч на "ленточке", то больше верилось в итоговый успех именно "красных". Под конец матча давление на ворота Ньюкасла возросло многократно, однако в момент перехода матча в компенсированное время Ливерпуль просто рассыпался.

"Сороки" быстро сориентировались, и создали момент для гола Уилсона на 90+2-й минуте. Даже отпраздновать его успели, но, как оказалось, отраженный Алиссоном первый удар форварда, после передачи на ход в центр штрафной от Сен-Максимена, отскочил в руку Каллуму, поэтому взятие ворот пришлось отменять. Ненадолго, команда Брюса закружилась у чужой штрафной, а в суматохе нашлось место для голевой скидки головой от Гейла на Уиллока. Клоппу в этот момент хотелось и смеяться, и плакать.

В следующем туре Ливерпуль ожидает принципиальная игра против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, а Ньюкасл на своем поле будет принимать лондонский Арсенал.Ливерпуль — Ньюкасл 1:1Салах, 3 — Уиллок, 90+5Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон — Вейналдум, Тиаго (Джонс, 77) — Салах, Жота (Милнер, 58), Мане — Фирмино.Дубравка — Мерфи, Фернандес, Кларк (Уиллок, 65), Дамметт, Ритчи — Ш. Лонгстафф, Шелви, Альмирон (Гейл, 85) — Сен-Максимен, Жоэлинтон (Уилсон, 60).Предупреждения: Кабак, Фабиньо — Фернандес.