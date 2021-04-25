Англия

По итогам текущего сезона команда Солскьяера не сможет настичь лондонский клуб.

Накануне поединка 33-го тура английской Премьер-лиги между Лидс и Манчестер Юнайтед официальный Twitter-аккаунт организаторов состязаний сообщает о том, что "Красные дьяволы", в случае отсутствия поражения по итогам предстоящей игры, могут продлить свою беспроигрышную серию в гостевых поединках на внутренней арене.

Это, в свою очередь, позволит коллективу Оле-Гуннара Солскьяера подойти еще на один шаг ближе к феноменальному достижению лондонского Арсенала за период с апреля 2003 по сентябрь 2004 годов, когда "канониры" в течении 27 гостевых матчей набирали очки.

На данный момент, у Манчестер Юнайтед в активе серия из 23-х матчей без поражений в матчах за пределами Олд Траффорд в АПЛ.

Календарь оставшихся до конца сезона матчей для "Красных дьяволов" подсказывает, что в текущем сезоне они не смогут замахнуться на повторение данного достижения.

У Юнайтед остается ровно три игры: кроме Лидса, команда также сыграет против Астон Виллы и Вулверхэмптона, поэтому рекордную для клуба поступь придется продолжать в следующем сезоне.

Напомним, что команда Солскьяера все еще находится в процессе погони за Манчестер Сити, отставая от принципиального соперника на 11 очков за пять туров до конца чемпионата, и при этом имея одну игру в запасе.

Встреча Лидс — Манчестер Юнайтед состоится 25 апреля, начало в 16:00 по киевскому времени.